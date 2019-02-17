Около 2,5 тыс. человек привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане за наркотики в 2018 г. - Госкомстат

Более 2,5 т наркотических средств изъяли из незаконного оборота в 2018 году правоохранительные органы Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Из конфискованных в 2018 году 2,526 т наркотических средств растительного происхождения 1,195 т составили героин, 755,6 кг – марихуана, 362,5 кг – опиум, 89,2 кг – гашиш, 124,4 кг – другие наркотики и сильнодействующие вещества», - отметили в ведомстве.

В минувшем году в Азербайджане было зарегистрировано 3,239 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что составило 12,3% от общего числа совершенных противоправных действий в стране. Всего в 2018 году правоохранительные органы республики зафиксировали 26,381 тыс. преступлений.

«За отчетный период выявлено 2,492 тыс. человек, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 99% из них привлечены к уголовной ответственности», - подчеркнули в Госкомстате.

Из них 86,2% нигде не работают и не учатся, 37,2% и ранее привлекались к уголовной ответственности.

79,9% совершивших связанные с наркотиками преступления – это лица в возрасте 30 и старше лет, 13% - 25-29-летние, 6,9% - 18-24-летние граждане, 0,2% - несовершеннолетние лица.

Р.Бабаев