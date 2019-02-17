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Здравоохранение 17.02.2019 14:24

Минздрав Азербайджана в марте начнет отбор подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана в марте начнет процесс отбора подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы города Габала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.

«Отбор подрядчика будет проводиться посредством тендера», - отметили в Минздраве.

По оценкам Минздрава, второй этап строительства Центральной районной больницы города Габала завершится к концу 2020 года.

А.Азизов

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Тэги: БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]