Минздрав Азербайджана в марте начнет отбор подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана в марте начнет процесс отбора подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы города Габала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.

«Отбор подрядчика будет проводиться посредством тендера», - отметили в Минздраве.

По оценкам Минздрава, второй этап строительства Центральной районной больницы города Габала завершится к концу 2020 года.

А.Азизов