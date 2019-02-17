Минздрав Азербайджана в марте начнет отбор подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана в марте начнет процесс отбора подрядчика II этапа строительства Центральной районной больницы города Габала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.
«Отбор подрядчика будет проводиться посредством тендера», - отметили в Минздраве.
По оценкам Минздрава, второй этап строительства Центральной районной больницы города Габала завершится к концу 2020 года.
А.Азизов
Министр обороны Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с турецкими производителями военной техники
Министр обороны Азербайджана ознакомился с передовой военной техникой на выставке IDEX-2019 в ОАЭ
Глава МИД Армении не планирует переговоров с азербайджанским коллегой в Мюнхене, не исключает встречи "на ногах"
Государство не будет "из-под палки" заставлять бизнес инвестировать в нацпроекты - Медведев
ЦБ Азербайджана в сентябре объявит тендер на отбор страховщика для медстрахования сотрудников
SIF осенью планирует отобрать страховщика по ДМС сотрудников фонда
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года назначена на 14 февраля
В Кремле пока не видят перспектив нормализации отношений с США
"Желтые жилеты" отмечают в Париже третий месяц действий протестного движения
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»