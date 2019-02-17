"Желтые жилеты" отмечают в Париже третий месяц действий протестного движения

Проводящие свои манифестации по субботам, французские "желтые жилеты" вышли провести в Париже "желтое воскресенье", чтобы таким образом отметить три месяца действий в стране протестного движения, требования которого от снижения цен на горючее распространились на смену режима.
СМИ сообщают о призывах организаторов провести в течение дня вплоть до вечера несколько акций в разных местах столицы, в частности, у Триумфальной арки и на площади Республики.
Первая колонна взяла курс от Елисейских полей на Марсово поле. Участники манифестации заявляют о своих мирных намерениях.
Как сообщалось, в минувшую субботу "желтые жилеты" провели свою очередную, 14-ю, акцию протеста, в которой в целом по стране приняли участие 41,5 тыс. человек, в том числе в Париже - 5 тыс.
Власти и СМИ констатировали снижение мобилизации "желтых жилетов" на общенациональном уровне. Вместе с тем и организаторы движения, всегда оспаривавшие официальную статистику, также признали снижение числа участников манифестаций по сравнению с субботой 9 февраля примерно на 10 тыс. в целом по стране.
При этом недавний социологический опрос исследовательского центра Elabe, проведенный по заказу телеканала BFMTV, показал, что впервые большинство французов - около 56% - желают прекращения деятельности этого движения.
Многих от него оттолкнули сопровождающие протестные акции беспорядки с причинением материального ущерба и грубыми оскорблениями людей.
Во Франции наделал шума инцидент в Париже в минувшую субботу, когда французский философ Ален Финкелькраут подвергся во время манифестации "желтых жилетов" грязным антисемитским оскорблениям со стороны некоторых участников акции. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил эту выходку, назвав ее "абсолютным отрицанием того, кем мы являемся, и что делает нас великой нацией". Прокуратура Парижа начала расследование этого случая.
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