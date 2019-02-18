Около 23% населения Азербайджана проживает в Баку - Госкомстат

Численность населения Азербайджана увеличилась в 2018 году на 0,8% - до 9 млн 981,457 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

По данным на 1 января 2019 года 22,8% населения или 2 млн 275,772 тыс. человек проживают в Баку.

Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности – 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.

В минувшем году в республике родились 138,982 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за 2018 год составил 14,2 новорожденных. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,422 тыс. двойняшек и 117 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 57,25 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,8.

В 2018 году в Азербайджане было зарегистрировано 62,484 тыс. браков и 14,857 тыс. разводов.

За отчетный период соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 3,22 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,58 тыс. человек, покинувших страну.

Р.Бабаев