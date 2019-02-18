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Бизнес и законодательство 18.02.2019 15:04

Правительство Азербайджана готово пресекать искусственный рост цен на продовольствие – министр экономики

Министерство экономики Азербайджана проводит ежедневный мониторинг цен на основные продовольственные товары, заявил глава ведомства Шахин Мустафаев.

«Минэкономики ежедневно проводит мониторинг цен на необходимые продовольственные продукты. На сегодня никакого искусственного завышения цен не зафиксировано. Если подобное будет иметь место, то для предотвращения этих фактов будут предприняты необходимые меры», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в понедельник.

По его словам, импортеры и местные производители, чья доля на рынке составляет 35%, находятся под контролем правительства, и «они не могут менять свои цены без разрешения».

Комментируя вопрос о возможном подорожании цен на хлеб, Ш.Мустафаев отметил, что часть зерна необходимого для производства муки и хлеба Азербайджан импортирует. «В последнее время наблюдается рост цен на импортируемое зерно. Правительство проводит встречи как с импортерами зерна, а также и с производителями хлеба, проводит соответствующие подсчеты. Согласно нашим оценкам повышения цен на хлеб не предвидится», - сказал Ш.Мустафаев.

В тоже время министр отметил, что если понадобится, то правительство сделает все необходимое, чтобы не допустить повышения цен на хлеб.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦЕНЫ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]