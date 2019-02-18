Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent у $66,2 за баррель

Нефть эталонных марок демонстрирует разнонаправленную динамику в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают перспективы торговых переговоров США и Китая и возможное сокращение добычи на крупнейшем в мире нефтяном месторождении в Саудовской Аравии.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:17 уменьшилась на $0,03 (0,05%) - до $66,22 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,36 (0,65%) - до $55,95 за баррель.

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США (День президентов).

Президент США Дональд Трамп сообщил в микроблоге в Twitter в минувшую субботу о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с КНР. В воскресенье он планировал провести "важные заседания" с командой, представляющей США на переговорах с Китаем.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов. Переговоры между двумя государствами продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Такие заявления позволили инвесторам поверить в то, что две стороны придут к соглашению до истечения срока заморозки импортных пошлин на китайские товары на сумму около $200 млрд.

Кроме того, инвесторы опасаются сокращения добычи на саудовском месторождении Safaniyah, где добывается около 1,2-1,5 млн баррелей нефти в сутки, из-за неисправности силового кабеля.