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Дальнее зарубежье 20.02.2019 14:03

Нетаньяху отменил поездку в Москву, чтобы сконцентрироваться на внутриполитических проблемах - израильские СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить запланированный на 21 февраля визит в Москву, в ходе которого у него была запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, передают в среду израильские СМИ.

В сообщениях указывается, что причиной такого шага стало стремление Б.Нетаньяху уделить внимание решению внутриполитических проблем.

Вместе с тем, поездка израильского премьера в РФ все же состоится, но позже, чем планировалось, сообщает радиостанция "Аруц шева" со ссылкой на дипломатический источник.

В сообщении отмечается, что встреча Б.Нетаньяху с российским президентом, изначально запланированная на четверг, перенесена на несколько дней по согласованию обеих сторон.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]