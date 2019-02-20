Нетаньяху отменил поездку в Москву, чтобы сконцентрироваться на внутриполитических проблемах - израильские СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить запланированный на 21 февраля визит в Москву, в ходе которого у него была запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, передают в среду израильские СМИ.

В сообщениях указывается, что причиной такого шага стало стремление Б.Нетаньяху уделить внимание решению внутриполитических проблем.

Вместе с тем, поездка израильского премьера в РФ все же состоится, но позже, чем планировалось, сообщает радиостанция "Аруц шева" со ссылкой на дипломатический источник.

В сообщении отмечается, что встреча Б.Нетаньяху с российским президентом, изначально запланированная на четверг, перенесена на несколько дней по согласованию обеих сторон.