Джыртдан и Леопард - талисманы Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку

Оргкомитет Европейского юношеского Олимпийского фестиваля молодежи «Баку 2019» презентовал официальные талисманы.
«Официальными талисманами XV Летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку в июле 2019 года, стали сказочные персонажи Джыртдан и Леопард», - сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
Презентация талисманов осуществляется за 150 дней до начала соревнований.
XV Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет в Баку 20-28 июля 2019 года. В мероприятии ожидается участие более 3,6 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»