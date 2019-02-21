Джыртдан и Леопард - талисманы Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку

Оргкомитет Европейского юношеского Олимпийского фестиваля молодежи «Баку 2019» презентовал официальные талисманы.

«Официальными талисманами XV Летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который пройдет в Баку в июле 2019 года, стали сказочные персонажи Джыртдан и Леопард», - сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Презентация талисманов осуществляется за 150 дней до начала соревнований.

XV Летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет в Баку 20-28 июля 2019 года. В мероприятии ожидается участие более 3,6 тыс. юных спортсменов 14-18-летнего возраста и технического персонала из 50 европейских государств. В рамках фестиваля на 12 спортивных аренах состоятся соревнования в 10 видах спорта: художественная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, борьба. К мероприятию привлечены более 2,5 тыс. волонтеров.

Р.Бабаев