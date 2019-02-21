Белоруснефть в 2019г планирует увеличить добычу нефти на российском месторождении Янгпур на 6,7%

НК "Янгпур" (российский актив ПО "Белоруснефть") планирует в 2019 году увеличить добычу нефти на месторождении Янгпур (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 6,7% - до 206 тыс. тонн, сообщил директор компании Александр Поляков.
"В 2016 году добывали 118 тыс. тонн нефти, затем мы вышли на 151 тысячу. Такая цифра тогда казалась недосягаемой. А в 2018 году добыли 193 тыс. тонн. И теперь на 2019 год запланировали 206 тыс. тонн нефти", - сказал А.Поляков в интервью белорусскому порталу neft.by.
Он также сообщил, что НК "Янгпур" подписала контракт с ПАО "Газпром" на увеличение объема поставки газа. "Более интересная тема - это добыча газа и газоконденсата. И в этом направлении тоже наблюдается значительный рост. Подписан контракт с "Газпромом" на увеличение объема поставки газа в их газотранспортную систему", - сообщил директор. По его словам, параллельно ведется реконструкция установки подготовки газа, которая позволит увеличить объемы его подготовки для поставки в сеть "Газпрома".
Как сообщалось, "Белоруснефть" в 2018 году увеличила добычу нефти на российском месторождении Янгпур на 28% по сравнению с предыдущим годом - до 193 тыс. тонн. Компания сообщала, что к 2023 году планирует увеличить годовую добычу нефти в РФ до 210 тыс. тонн.
В минувшем году на Янгпуре было добыто 96 млн кубометров попутного нефтяного газа (рост в 1,7 раза) и 153 млн кубометров природного газа (рост в 1,5 раза).
ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 тыс. 36 кв. км (ЯНАО), в активе НК шесть месторождений (на пяти ведется разработка). Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО "Транснефть".
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