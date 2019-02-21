Президент Азербайджана утвердил отказ от двойного налогообложения с Туркменистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд межправительственных соглашений с Туркменистаном, сообщает в четверг сайт главы государства.
Так, И.Алиев утвердил совместное с президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедовым заявление, подписанное в Ашгабаде 22 ноября 2018 года.
Кроме этого, утверждены азербайджано-туркменские межправительственные соглашения "Об упрощении визового режима для участников международных перевозок по территории Азербайджанской Республики и Туркменистана", "О создании азербайджано-туркменской Совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики", "О поощрении и взаимной защите инвестиций" и "Об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество".
Помимо этого, президент утвердил соглашение "Между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Азербайджаном и Туркменистаном".
Р.Бабаев
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