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Внешняя политика 21.02.2019 17:31

Президент Азербайджана утвердил отказ от двойного налогообложения с Туркменистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил ряд межправительственных соглашений с Туркменистаном, сообщает в четверг сайт главы государства.

Так, И.Алиев утвердил совместное с президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедовым заявление, подписанное в Ашгабаде 22 ноября 2018 года.

Кроме этого, утверждены азербайджано-туркменские межправительственные соглашения "Об упрощении визового режима для участников международных перевозок по территории Азербайджанской Республики и Туркменистана", "О создании азербайджано-туркменской Совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики", "О поощрении и взаимной защите инвестиций" и "Об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество".

Помимо этого, президент утвердил соглашение "Между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Азербайджаном и Туркменистаном".

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]