Почти 13,5 тыс. человек были эвакуированы в пятницу из ряда крупных магазинов и других зданий в Москве из-за ложных угроз взрыва, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"22 февраля поступили сообщения о минировании ряда магазинов крупной торговой сети и других зданий. На время проверок из помещений было эвакуировано около 13,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все здания были обследованы кинологами, опасных предметов в них не обнаружено.

Волна ложных сообщений о минировании отмечается с начала февраля. Так, 5 февраля сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них была проведена эвакуация 165 тыс. человек.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу"6 февраля, что тогда "за сутки поступило чуть больше 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва, сообщения поступали с различных электронных почт, а также звонков по IP-телефонии".

"Ни в одном из случаев угроза не подтвердились", - отметил источник.

В течение этой недели также сообщалось об эвакуации людей в связи с анонимными сообщениями о "минировании". 20 февраля, в среду, сообщалось, что сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверили в минувший вторник более 40 московских объектов, в адрес которых поступили угрозы о взрывах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозы начали поступать около 9:00, проверка сигналов завершилась лишь около 22:00. Ни одно сообщение не подтвердилось. Для проверки потребовалась эвакуация более 10 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в список "заминированных" объектов попали Казанский и Ярославский вокзалы, СИЗО № 4 и 5, ВДНХ, Останкинская телебашня, гостиница "Космос", 14 городских ТЭЦ, около десятка торговых центров, несколько образовательных учреждений, территория спорткомплекса "Лужники".

В список торговых центров, в адрес которых в течение дня поступали угрозы о минировании, в частности, вошли: ТЦ "Атриум", "Метрополис", "Капитолий" (три объекта), "Парус", "Райкин Плаза", "Алтуфьевский", "Савеловский", "Щука".

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов 21 февраля, в четверг, обследовали несколько сотен зданий после анонимных звонков о минировании, были эвакуированы почти 4,5 тыс. человек, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.