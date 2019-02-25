Датский производитель игрушек Lego открыл первый флагманский магазин в Пекине в рамках стратегии расширения присутствия бренда на втором по величине в мире рынке игрушек.

Он расположен в центральной части торгового района Ванфуцзин. Ярко выраженный китайский стиль представлен в виде карнизов башен "Запретного города" и гигантских панд, построенных из конструктора, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам первого вице-президента Lego, магазин в Пекине является самым инновационным среди 350 флагманских магазинов по всему миру. Он оснащен множеством цифровых элементов для повышения интерактивности и удобства покупателей.

Lego вышла на китайский рынок более двух десятилетий назад. Первый в Азии и крупнейший в мире флагманский магазин компания открыла в Шанхае в 2016 году, в прошлом году увеличило их число в этом городе до двух.