Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.026 GBR   2.2218 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 27 Фев 28 Фев

Это интересно 25.02.2019 13:40

Lego открыл первый флагманский магазин в Пекине

Датский производитель игрушек Lego открыл первый флагманский магазин в Пекине в рамках стратегии расширения присутствия бренда на втором по величине в мире рынке игрушек.

Он расположен в центральной части торгового района Ванфуцзин. Ярко выраженный китайский стиль представлен в виде карнизов башен "Запретного города" и гигантских панд, построенных из конструктора, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам первого вице-президента Lego, магазин в Пекине является самым инновационным среди 350 флагманских магазинов по всему миру. Он оснащен множеством цифровых элементов для повышения интерактивности и удобства покупателей.

Lego вышла на китайский рынок более двух десятилетий назад. Первый в Азии и крупнейший в мире флагманский магазин компания открыла в Шанхае в 2016 году, в прошлом году увеличило их число в этом городе до двух.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, LEGO, МАГАЗИН, ОТКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]