Турпоток в Азербайджан в январе увеличился на 3%, удельный вес россиян – 29%

Турпоток в Азербайджан в январе 2019 года составил 191,6 тыс. человек, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с январем 2018 года на 2,9% - до 191,6 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 29,4%, из Грузии – 29,1%, Турции – 11,2%, Ирана – 5,4%, ОАЭ – 4,5%», - отметили в Госкомстате.

При этом 77,1% туристов составили мужчины, 28,9% - женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС в январе 2019 года увеличился на 0,9% - до 5,8 тыс. человек, из стран СНГ - сократился на 0,2%, до 67,2 тыс. человек

В январе 63,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 35,4% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе увеличилось на 19,3% - до 357,1 тыс. человек. При этом 35% выезжали в Иран, 28% - Грузию, 20,9% - Россию, 10,2% - Турцию, 1,2% - Украину.

«81,4% граждан Азербайджана в январе выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 17,3% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, в 2018 году турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с 2017 годом на 6% - до 2 млн 844,889 тыс. человек. В то же время число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2018 году увеличилось на 19,5% - до 4 млн 908,1 тыс. человек.

Б.Рустамбеков