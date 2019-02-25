В Азербайджане повышаются социальные пособия для инвалидов и прочих льготников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

В соответствии с документом, размер социального пособия по возрасту будет доведен до 130 манатов; пособия для инвалидов I-ой группы - до 150 манатов, для инвалидов II-ой группы - до 130 манатов и инвалидов III-ей группы - до 110 манатов.

Кроме этого, размер пособия для детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья достигнет 150 манатов, по потере кормильца - 80 манатов; выплат опекунам детей, потерявших родителей - 100 манатов; социальных выплат детям граждан, находящихся на срочной действительной военной службе - 100 манатов, женщинам, имеющим более 5 детей - 55 манатов за каждого ребенка; выплат за рождение ребенка - 200 манатов; пособия на погребение - 300 манатов.

Согласно документу, устанавливается президентская пенсия для лиц, ухаживающих за инвалидами I-ой группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья в размере 50 манатов; ветеранам войны вместо соцпособий за коммунальные, транспортные и прочие расходы и служащим в составе боевой армии вместо страховой части к пенсии будет выплачиваться 80 манатов.

Размер пенсии для инвалидов войны I-ой группы будет увеличен до 250 манатов, II-ой группы – до 230 манатов, III-ей группы – до 210 манатов.

Пенсия президента Азербайджана для инвалидов I-ой группы, имеющим право на трудовую пенсию, и получающим соцпособие по инвалидности по общим болезням, а также в связи с пребыванием в зоне военных операций, за трудовые травмы и профессиональные болезни, по причине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (за исключением инвалидов по зрению) будет увеличена до 100 манатов.

Кроме того, до 150 манатов будет доведена пенсия для участников Великой отечественной войны, лицам, работавшим на предприятиях, управлениях и организациях во время блокады Ленинграда и удостоенным медали «За защиту Ленинграда» и нагрудного знака «Жителю блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны).

Минтруда и социальной защиты населения (МТСЗН) поручено в течение 15 дней подготовить и представить президенту страны проекты нормативно-правовых актов по реализации данных мер.

Н.Аббасова