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Социум 27.02.2019 16:13

Повышение на 50% ежемесячных пособий коснется около 500 тыс. вынужденных переселенцев в Азербайджане

Распоряжение президента Азербайджана о повышении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц охватит около 500 тыс. граждан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

«В соответствии с распоряжением президента Азербайджана о повышении на 50% единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, начиная с 1 апреля 2019 года 81,476 тыс. человек будут получать 33 манат в месяц, 415,281 тыс. человек – 60 манат», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время размер ежемесячного пособия составляет соответственно 22 маната и 40 манат.

Р.Бабаев

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Тэги: ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, ПОСОБИЯ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]