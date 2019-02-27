Повышение на 50% ежемесячных пособий коснется около 500 тыс. вынужденных переселенцев в Азербайджане

Распоряжение президента Азербайджана о повышении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц охватит около 500 тыс. граждан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

«В соответствии с распоряжением президента Азербайджана о повышении на 50% единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, начиная с 1 апреля 2019 года 81,476 тыс. человек будут получать 33 манат в месяц, 415,281 тыс. человек – 60 манат», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время размер ежемесячного пособия составляет соответственно 22 маната и 40 манат.

Р.Бабаев