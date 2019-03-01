Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству культуры из госбюджета 5 млн манатов.

Средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с производством фильмов по госзаказу и поддержкой творчества молодых кинематографистов.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева о реализации некоторых мероприятий, направленных на развитие азербайджанского кинематографа, опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Р.Бабаев