Минкультуры получит 5 млн манатов на развитие азербайджанского кинематографа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству культуры из госбюджета 5 млн манатов.
Средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с производством фильмов по госзаказу и поддержкой творчества молодых кинематографистов.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева о реализации некоторых мероприятий, направленных на развитие азербайджанского кинематографа, опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Р.Бабаев
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