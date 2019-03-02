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СНГ 02.03.2019 12:55

Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн нового типа - первый замминистра обороны

Геополитические соперники России готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса, с активным ведением информационного противоборства, сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.

"Между тем геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства", - сказал В.Герасимов.

Он подчеркнул, что "в этих условиях Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием "классических" и "асимметричных" способов действий.

"Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", - отметил начальник Генштаба.

"Следует и дальше развивать формы и способы применения Вооруженных Сил, прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства", - добавил В.Герасимов.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, ТЕХНОЛОГИИ, СОПЕРНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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