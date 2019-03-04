Президент Алиев выделил 1,8 млн манатов на дополнительные меры по развитию азербайджанских театров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 1,8 млн манатов на финансирование дополнительных мер по развитию азербайджанских театров.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год. Из общей суммы по 200 тыс. манатов будет выделено Азербайджанскому государственному национальному академическому театру, Азербайджанскому государственному академическому театру оперы и балета, Азербайджанскому государственному музыкальному театру, Азербайджанскому театру юных зрителей, Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру и Азербайджанскому государственному кукольному театру.
Также по 100 тыс. манатов будет выделено Нахчыванскому государственному музыкальному театру, Гянджинскому, Сумгайытскому, Мингячевирскому, Лянкаранскому и Шишинскому государственным драмтеатрам.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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