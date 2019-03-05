Белоруссия привержена союзному строительству с Россией, но только на равных условиях - Лукашенко

Белоруссия сохраняет приверженность идее союзного строительства с Россией, но только на условиях равенства, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.
Президента цитирует госагентство "БелТА".
При этом глава государства напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал он.
"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", - добавил президент.
Кроме того, А.Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия у Белоруссии сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать. "Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных (сферах) проблем практически не существует", - подчеркнул он.
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