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СНГ 05.03.2019 12:21

Белоруссия привержена союзному строительству с Россией, но только на равных условиях - Лукашенко

Белоруссия сохраняет приверженность идее союзного строительства с Россией, но только на условиях равенства, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

При этом глава государства напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал он.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", - добавил президент.

Кроме того, А.Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия у Белоруссии сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать. "Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных (сферах) проблем практически не существует", - подчеркнул он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЛУКАШЕНКО, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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