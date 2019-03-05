Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих посетить "Гран-При Азербайджана" Формулы-1.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, иностранные граждане и лица без гражданства, которые приезжают на "Гран-При Азербайджана" смогут с 15 марта по 15 мая 2019 года получить визу в соответствующих структурах в международных аэропортах страны.

Для получения визы им достаточно будет предъявить один из следующих документов: карту аккредитации, полученную у компании "Formula One Management Limited" и Международной Автомобильной Федерации; карту аккредитации, полученной у Baku City Circuit (BCC); билет на "Гран-При Азербайджана" или документ, подтверждающий обретение билета.

Гонки «Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку 26-28 апреля.

Ф.Исазаде