Баку и Амстердам обсудили расширение сотрудничества в ненефтяной сфере – МИД Азербайджана

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Нидерландов провели очередной раунд политических консультаций.
Делегации на консультациях возглавили с азербайджанской стороны замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, c нидерландской – заместитель гендиректора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег.
«Собеседники отметили высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Нидерландами, а также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Стороны также обсудили сотрудничество в ненефтяном секторе, в частности, отметили необходимость расширения связей в сфере АПК, науке и образовании и культуры.
«Стороны обменялись мнениями по путям урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что урегулирование конфликта возможно исключительно в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»,- отмечается в сообщении.
Азербайджанская сторона выразила благодарность Нидерландам за однозначную поддержку территориальной целостности страны.
Ф.Исазаде
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