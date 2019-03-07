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Внешняя политика 07.03.2019 13:27

Баку и Амстердам обсудили расширение сотрудничества в ненефтяной сфере – МИД Азербайджана

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Нидерландов провели очередной раунд политических консультаций.

Делегации на консультациях возглавили с азербайджанской стороны замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, c нидерландской – заместитель гендиректора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег.

«Собеседники отметили высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Нидерландами, а также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Стороны также обсудили сотрудничество в ненефтяном секторе, в частности, отметили необходимость расширения связей в сфере АПК, науке и образовании и культуры.

«Стороны обменялись мнениями по путям урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что урегулирование конфликта возможно исключительно в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Нидерландам за однозначную поддержку территориальной целостности страны.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]