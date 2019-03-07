Баку и Амстердам обсудили расширение сотрудничества в ненефтяной сфере – МИД Азербайджана

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Нидерландов провели очередной раунд политических консультаций.

Делегации на консультациях возглавили с азербайджанской стороны замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, c нидерландской – заместитель гендиректора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег.

«Собеседники отметили высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Нидерландами, а также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества»,- говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Стороны также обсудили сотрудничество в ненефтяном секторе, в частности, отметили необходимость расширения связей в сфере АПК, науке и образовании и культуры.

«Стороны обменялись мнениями по путям урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что урегулирование конфликта возможно исключительно в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»,- отмечается в сообщении.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Нидерландам за однозначную поддержку территориальной целостности страны.

Ф.Исазаде