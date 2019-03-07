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Финансы 07.03.2019 15:19

Китай увеличил валютные резервы в феврале до $3,09 трлн

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, по состоянию на конец февраля немного выросли и составили $3 трлн 90,18 млрд, увеличившись на $2,26 млрд (менее чем на 0,1%) по сравнению с концом января, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что резервы почти не изменятся, составив $3 трлн 87,95 млрд.

В январе резервы выросли на $15,2 млрд.

По итогам 2018 года резервы сократились в третий раз за последние четыре года из-за замедления темпов роста экономики КНР и торговой напряженности с США.

Юань в феврале подорожал относительно доллара США на 0,1%, а с начала 2019 года - примерно на 2%. По итогам 2018 года китайская нацвалюта потеряла 5,3% - четвертое снижение за последние пять лет.

Золотой запас Китая в стоимостном выражении увеличился в феврале до $79,498 млрд по сравнению с $79,319 млрд на конец января.

Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) ожидает, что валютные резервы, а также платежный баланс останутся стабильными в 2019 году.

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Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]