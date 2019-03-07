Китай увеличил валютные резервы в феврале до $3,09 трлн

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, по состоянию на конец февраля немного выросли и составили $3 трлн 90,18 млрд, увеличившись на $2,26 млрд (менее чем на 0,1%) по сравнению с концом января, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что резервы почти не изменятся, составив $3 трлн 87,95 млрд.
В январе резервы выросли на $15,2 млрд.
По итогам 2018 года резервы сократились в третий раз за последние четыре года из-за замедления темпов роста экономики КНР и торговой напряженности с США.
Юань в феврале подорожал относительно доллара США на 0,1%, а с начала 2019 года - примерно на 2%. По итогам 2018 года китайская нацвалюта потеряла 5,3% - четвертое снижение за последние пять лет.
Золотой запас Китая в стоимостном выражении увеличился в феврале до $79,498 млрд по сравнению с $79,319 млрд на конец января.
Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) ожидает, что валютные резервы, а также платежный баланс останутся стабильными в 2019 году.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
Официальный Баку призывает Москву выполнять обязательства в рамках двусторонних отношений – МИД Азербайджана
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью
Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте
Новая технология Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Освобожденные из афганского плена молдавские летчики прибыли в Кишинев
Москва встала днем в 10 балльных пробках
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»