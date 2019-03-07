Потребление нефти в Китае достигнет пика в 2025г - Morgan Stanley

Спрос на нефть в Китае достигнет пикового уровня в 2025 году - на 5-8 лет раньше, чем ожидается большинством экспертов в настоящее время, свидетельствует прогноз аналитиков Morgan Stanley.

Эксперты отмечают, что такой прогноз основан на уникальности транспортной модели, реализуемой властями КНР. В то время как большинство стран с быстро растущей экономикой ожидают повышения потребления нефти в связи с увеличением спроса на автомобили, в Китае активно продвигаются электромобили, а также высокоскоростные железнодорожные магистрали, что будет способствовать снижению спроса на автомобильное топливо.

Реализация такого прогноза будет означать серьезные изменения на нефтяном рынке, учитывая, что на долю Китая приходится более трети глобального роста спроса с 1999 года.

Bank of America Corp. и Royal Dutch Shell ожидают, что глобальный спрос на нефть достигнет пикового уровня в 2030-е годы на фоне активного развития рынка электромобилей.

"Китай больше не будет двигателем роста глобального спроса на нефть", - отмечает аналитик Morgan Stanley Энди Мэн.

"В проигрыше останутся нефтеперерабатывающие компании, а в выигрыше - производители аккумуляторных батарей", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Согласно оценкам Morgan Stanley, уровень проникновения электромобилей на китайский рынок составит 6,4% к концу текущего десятилетия и достигнет 80% к 2040 году. По их мнению, процесс может оказаться еще более быстрым, учитывая активный рост местных производителей аккумуляторов.

В то же время быстрое развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в КНР в условиях серьезных пробок на автомобильных дорогах способствует увеличению объема перевозки пассажиров. Доля автомобильных дорог в общем объеме пассажирооборота в Китае в 2018 году сократилась до 27% с 55% в 2012 году. Для сравнения: в США этот показатель в прошлом году составил 87%, отмечают в Morgan Stanley.

Некоторые исследователи полагают, что спрос на нефть в КНР продолжит расти еще много лет, хотя и более низкими темпами, чем ранее. Так, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти Китаем будет увеличиваться до 2040 года.