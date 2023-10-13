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ТЭК 13.10.2023 22:15

Китай в сентябре сократил импорт нефти к августу на 13%

Китай в сентябре импортировал 45,74 млн тонн нефти, что на 13,4% меньше результата августа, но на 13,7% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость приобретенного сырья составила $28,8 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,525 млн тонн в сутки против 1,703 млн тонн в августе, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 11,132 млн б/с против 12,435 млн б/с месяцем ранее.

Импорт нефти в период с января по сентябрь зафиксирован в объеме 424,3 млн тонн, что на 14,6% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 9,6%, до $247,2 млрд.

В свою очередь, поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце выросли на 18,7% к августу, до 4,19 млн тонн. Это также почти в 1,9 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,6 млрд.

В целом за первые девять месяцев 2023 года Китаем было импортировано 34,7 млн тонн нефтепродуктов (на $20,1 млрд), что почти вдвое больше аналогичного периода 2022 года.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.

Основными поставщиками нефти в КНР в настоящее время являются Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия и ОАЭ.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует в последующие недели.

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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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