Международные резервы РФ в феврале выросли на 1,4% - до $482,6 млрд

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в феврале 2019 года увеличился на $6,665 млрд, или на 1,4%, до $482,610 млрд с $475,945 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
В январе-феврале 2019 года резервы выросли на $14,115 млрд, или на 3,0%, с $468,495 млрд на 1 января.
Стоимость монетарного золота в резервах в феврале увеличилась на $2,181 млрд, или на 2,4%, до $91,641 млрд, его доля в резервах выросла до нового рекордного уровня 19,0% с 18,8%.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Индии
Новый военный атташе Турции представлен министру обороны Азербайджана
Южноафриканская Eskom поднимет цены на электроэнергию на 13,8% за три года
SoftBank Group направит $5 млрд на инвестиции в технологический сектор Латинской Америки
Военнослужащие ВС Азербайджана попали под снежную лавину, ведутся поиски
Лукашенко поздравил Мехрибан Алиеву с 8 марта, восхищен ее обаянием и интеллигентностью
Талисман чемпионата Европы по футболу-2020 представят в марте
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»