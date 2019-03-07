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СНГ 07.03.2019 20:10

Международные резервы РФ в феврале выросли на 1,4% - до $482,6 млрд

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в феврале 2019 года увеличился на $6,665 млрд, или на 1,4%, до $482,610 млрд с $475,945 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В январе-феврале 2019 года резервы выросли на $14,115 млрд, или на 3,0%, с $468,495 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в феврале увеличилась на $2,181 млрд, или на 2,4%, до $91,641 млрд, его доля в резервах выросла до нового рекордного уровня 19,0% с 18,8%.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ, ФЕВРАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]