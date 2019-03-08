Денежная база в Азербайджане за 2 месяца 2019г сократилась на 5,6%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 9 млрд 14,1 млн манатов на 28 февраля 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за 2 месяца 2019 года сократилась на 5,6%.
При этом в феврале денежная база выросла на 304,9 млн манатов или на 3,5%.
В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»