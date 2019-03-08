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Финансы 08.03.2019 09:51

Денежная база в Азербайджане за 2 месяца 2019г сократилась на 5,6%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 9 млрд 14,1 млн манатов на 28 февраля 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за 2 месяца 2019 года сократилась на 5,6%.

При этом в феврале денежная база выросла на 304,9 млн манатов или на 3,5%.

В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБА, БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]