Денежная база в Азербайджане за 2 месяца 2019г сократилась на 5,6%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 9 млрд 14,1 млн манатов на 28 февраля 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за 2 месяца 2019 года сократилась на 5,6%.

При этом в феврале денежная база выросла на 304,9 млн манатов или на 3,5%.

В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.

А.Мамедов