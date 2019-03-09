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Социум 09.03.2019 12:45

Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса

Японка Канэ Танака, которой сейчас 116 лет, признана в субботу самым старым человеком в мире, сообщает руководство "Книги рекордов" Гиннеса.

Согласно имеющимся документам, Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, она была седьмым ребенком из восьми детей в семье. Сейчас она живет в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. У нее четверо собственных детей и один приемный.

Прежняя рекордсменка, также японка, Тийо Мияко, скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет. Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]