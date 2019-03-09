Ушел из жизни Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в Москве на 97-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, где служил актер.
"Владимир Абрамович скончался сегодня полчаса назад, в больнице", - сказал К.Крок "Интерфаксу" в субботу.
Он отметил, что время и место прощания станут известны позднее.
В.Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года.
После неудачной попытки поступить в ГИТИС В.Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В последних числах сентября 1941 года записался добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. Воевал в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен и получил 2-ю группу инвалидности.
Сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Главный успех пришел к В.Этушу в 1965 году, после роли Купо в драме Эмиля Золя "Западня".
Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Двенадцать стульев" (1971) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
С 1987 года по 2003 год В.Этуш был ректором Щукинского училища, с 2003 года - художественный руководитель.
Актер является лауреатом Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот", лауреатом Государственной премии РФ, удостоен многих медалей и орденов.
2 апреля 2009 года В.Этуш был избран директором Центрального Дома Актера имени А.А.Яблочкиной (ЦДА), который возглавлял до 21 октября 2011 года.
В.Этуш - народный артист СССР и РСФСР.
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