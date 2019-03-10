Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 10.03.2019 14:30

В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

Авиакомпания Ethiopian Airlines компания подтвердила, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. "Предполагается, что на борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, однако сейчас мы уточняем список пассажиров этого рейса", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В сообщении отмечается, авиакомпания "на данный момент не располагает подтвержденной информацией о выживших или возможных жертвах". "Сейчас ведутся поисковые и спасательные операции", - отметила авиакомпания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭФИОПИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]