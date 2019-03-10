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Происшествия 10.03.2019 16:45

Кадыров расценил как проверку безопасности "Шереметьево" попытку провоза мины дипломатом США

Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что задержанный с миной в аэропорту "Шереметьево" американский дипломат пытался проверить систему безопасности воздушной гавани.

"Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности "Шереметьево", - написал Р.Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале, выразив уверенность в том, что "этот вопрос не останется без ответа".

При этом он выразил удивление заявлением госдепартамента США о том, что угрозы пассажирам при инциденте не возникло. "Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет? Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причем, ему "помогли переоформить билет", - отметил Р.Кадыров.

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Тэги: МИНА, КАДЫРОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]