Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что задержанный с миной в аэропорту "Шереметьево" американский дипломат пытался проверить систему безопасности воздушной гавани.
"Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности "Шереметьево", - написал Р.Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале, выразив уверенность в том, что "этот вопрос не останется без ответа".
При этом он выразил удивление заявлением госдепартамента США о том, что угрозы пассажирам при инциденте не возникло. "Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет? Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причем, ему "помогли переоформить билет", - отметил Р.Кадыров.
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