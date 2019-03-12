Свыше 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

537 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются обесточенными, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях, а именно: Киевская - 168 населенных пунктов, Хмельницкая - 102, Винницкая - 58 н.п., Черкасская - 56, Житомирская - 56, Полтавская - 28, Сумская - 20, Тернопольская - 11, Донецкая - 10, Кировоградская - 7, Черновицкая - 5, Львовская - 4, Луганская - 4, Днепропетровская - 4, Черниговская - 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.