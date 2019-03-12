Запуск к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" застрахуют на 3,58 млрд рублей, говорится в материалах портала госзакупок.
На портале размещен тендер на "Страхование рисков при запуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а", сборочно-защитного блока с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11" (№ 441) и стыковке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" (№ 441) с Международной космической станцией".
Согласно документации тендера, страховая сумма составит 3,587 млрд рублей. Страховым случаем является утрата (гибель) застрахованного имущества.
При этом в качестве исключения указывается гибель корабля в результате военных действий, терактов и диверсий, воздействия противоспутникового (в том числе лазерного) оружия, восстания и забастовок рабочих и некоторых других причин.
Как сообщал источник "Интерфакса", запуск корабля может быть осуществлен в конце марта 2019 года.
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