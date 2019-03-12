Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0258 GBR   2.2449 TRY   0.3127

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.79 0.72 Brent 66.58 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 12.03.2019 11:44

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-11" застрахуют на 3,6 млрд рублей

Запуск к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" застрахуют на 3,58 млрд рублей, говорится в материалах портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "Страхование рисков при запуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а", сборочно-защитного блока с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-11" (№ 441) и стыковке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" (№ 441) с Международной космической станцией".

Согласно документации тендера, страховая сумма составит 3,587 млрд рублей. Страховым случаем является утрата (гибель) застрахованного имущества.

При этом в качестве исключения указывается гибель корабля в результате военных действий, терактов и диверсий, воздействия противоспутникового (в том числе лазерного) оружия, восстания и забастовок рабочих и некоторых других причин.

Как сообщал источник "Интерфакса", запуск корабля может быть осуществлен в конце марта 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ПУСК, СТРАХОВКА


Похожие новости


В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров Правительство РФ направило на подпись президенту проект конвенции СНГ об использовании космоса в мирных целях Россия разрабатывает новое поколение ракет, в том числе сверхтяжелого класса - Рогозин Россия должна вернуть себе лидерство по числу космических запусков - Путин Рогозин выступает за создание единой ракетно-космической структуры Концерн "Калашников" нацелился на космос - СМИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]