В Театре Вахтангова прощаются с Владимиром Этушем

Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который скончался в субботу на 97-м году жизни, началась в московском театре Вахтангова, где он служил.
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", при входе в театр установлены большие портреты В.Этуша. К одному из них друзья, коллеги и поклонники творчества актёра возлагают цветы.
Кроме того, перед зданием театра установлены железные ограждения, чтобы разграничивать очередь желающих проститься с артистом.
В прилегающих к Арбату переулках стоят машины полиции, сотрудники полиции стоят также перед театром.
В.Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в паспорте значится 6 мая 1923 года.
После неудачной попытки поступить в ГИТИС В.Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Щукинского училища. В последних числах сентября 1941 года записался добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной звезды и медалями. Воевал в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен и получил 2-ю группу инвалидности.
В 1945 году окончил актёрский факультет Театрального училища имени Б.В.Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова.
Позднее в 1958 году стал художественным руководителем актёрского курса, выпускниками которого были Александр Збруев, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие.
Первой ролью актёра в театре стал слуга Лаунс в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Также на сцене театра Вахтангова он играл в постановках "Бенефис", "Мадемуазель Нитуш", "Дядюшкин сон", "Мещанин во дворянстве", "Принцесса Турандот" и многих других.
Сыграл более 30 ролей в театре и более 40 ролей в кино. Дебютом в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Главный успех пришел к В.Этушу в 1965 году, после роли Купо в драме Эмиля Золя "Западня".
Известен своими ролями в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Двенадцать стульев" (1971) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
С 1987 года по 2003 год В.Этуш был ректором Щукинского училища, с 2003 года - художественным руководителем.
Актер является лауреатом Высшей театральной премии Москвы "Хрустальная Турандот", лауреатом Государственной премии РФ, удостоен многих медалей и орденов.
2 апреля 2009 года В.Этуш был избран директором Центрального Дома Актера имени А.А.Яблочкиной (ЦДА), который возглавлял до 21 октября 2011 года.
В.Этуш - народный артист СССР и РСФСР.
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