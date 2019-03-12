Президент Алиев назначил членов НСТР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Бахтияра Балакишиева и Телли Алиеву членами Национального совета телевидения и радиовещания (НСТР).

Б.Балакишиев и Т.Алиева назначены членами НСТР на период на 6 лет.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде