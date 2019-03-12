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Социум 12.03.2019 18:14

Президент Алиев назначил членов НСТР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Бахтияра Балакишиева и Телли Алиеву членами Национального совета телевидения и радиовещания (НСТР).

Б.Балакишиев и Т.Алиева назначены членами НСТР на период на 6 лет.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: НСТР, ЧЛЕНЫ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]