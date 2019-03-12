Президент Алиев назначил членов НСТР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Бахтияра Балакишиева и Телли Алиеву членами Национального совета телевидения и радиовещания (НСТР).
Б.Балакишиев и Т.Алиева назначены членами НСТР на период на 6 лет.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»