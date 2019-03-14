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СНГ 14.03.2019 14:42

Начальник Генштаба РФ обвиняет США в начале демонтажа ракетно-ядерных договоренностей

Международный терроризм и отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей бросают вызов суверенитету и безопасности стран СНГ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"События последнего времени свидетельствуют: США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей; не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности; международный терроризм при поддержке теневых спонсоров все еще остается глобальной угрозой мира", - заявил В.Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ.

По его словам, быстро меняющаяся военно-политическая обстановка имеет "общую тенденцию к усложнению и нестабильности". "В этих условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы суверенитету и безопасности государств Содружества", - подчеркнул начальник Генштаба РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, СНГ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]