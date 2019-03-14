Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9242 RUR   0.026 GBR   2.2511 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.26 1.39 Brent 67.55 0.88

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 14.03.2019 16:21

Gem Diamonds получила за редкий розовый алмаз рекордную цену в расчете на карат - почти $657 тыс

Розовый алмаз массой 13,33 карата, найденный на руднике Letseng в Лесото, был продан компанией Gem Diamonds на аукционе в Антверпене за $8,75 млн.

Как говорится в сообщении Gem Diamonds, цена в расчете на карат была рекордной для необработанного камня - $656,933 тыс. Акции компании дорожают на торгах в Лондоне на 6% на этом сообщении.

Рекорд цены для розового бриллианта, обновленный в ноябре прошлого года, превышает $2,6 млн за карат. Камень Pink Legacy после огранки и полировки был продан более чем за $50 млн.

Розовые алмазы довольно редки - они составляют около 2% всех добываемых в мире алмазов. При этом более 90% розовых камней весят меньше одной пятой карата.

Накануне Gem Diamonds разочаровала инвесторов, отказавшись выплатить дивиденды по итогам 2018 года. Алмазодобывающие компании испытывают высокое конкурентное давление со стороны производителей синтетических алмазов. Однако камни редких цветов или исключительной чистоты по-прежнему продаются с высокой премией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛЕСОТО, АЛМАЗ, РЕКОРД


Похожие новости


На руднике Gem Diamonds в Лесото найден 5-й по величине алмаз в мире - 910 каратов Gem Diamonds нашла в Лесото алмаз массой 114 карат

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]