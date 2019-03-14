Gem Diamonds получила за редкий розовый алмаз рекордную цену в расчете на карат - почти $657 тыс

Розовый алмаз массой 13,33 карата, найденный на руднике Letseng в Лесото, был продан компанией Gem Diamonds на аукционе в Антверпене за $8,75 млн.

Как говорится в сообщении Gem Diamonds, цена в расчете на карат была рекордной для необработанного камня - $656,933 тыс. Акции компании дорожают на торгах в Лондоне на 6% на этом сообщении.

Рекорд цены для розового бриллианта, обновленный в ноябре прошлого года, превышает $2,6 млн за карат. Камень Pink Legacy после огранки и полировки был продан более чем за $50 млн.

Розовые алмазы довольно редки - они составляют около 2% всех добываемых в мире алмазов. При этом более 90% розовых камней весят меньше одной пятой карата.

Накануне Gem Diamonds разочаровала инвесторов, отказавшись выплатить дивиденды по итогам 2018 года. Алмазодобывающие компании испытывают высокое конкурентное давление со стороны производителей синтетических алмазов. Однако камни редких цветов или исключительной чистоты по-прежнему продаются с высокой премией.