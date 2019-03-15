Рост ВВП Азербайджана в январе-феврале ускорился до 3%

Рост ВВП Азербайджана в январе-феврале 2019 года составил 3% против 1,3% в январе-феврале 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-февраль 2019 года составил 11 млрд 484,5 млн манатов.

ВВП на душу населения в январе-феврале текущего года составил 1163,8 манат.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Азизов