Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8507 RUR   0.0182 GBR   2.1644 TRY   0.0526

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Макроэкономика 18.03.2024 21:03

Минэкономики Украины оценивает рост ВВП страны в январе-феврале в 3,6%

Реальный рост ВВП Украины в январе-феврале 2024 года составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, такую оценку озвучила украинский первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Экономика продолжает демонстрировать восстановительный рост. В январе-феврале мы оцениваем рост ВВП на уровне 3,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - написала она в Facebook.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВВП, РОСТ


Похожие новости


Минэкономики Украины оценивает рост ВВП страны в 2023г в 5% Рост ВВП Украины в ноябре составил 4%, с начала года - 5,5% Падение ВВП Украины в III квартале замедлилось до 30,8% ВВП Украины во II квартале упал на 37,2% Украина способна обеспечить рост ВВП в текущем году на уровне 3-4% - премьер Азаров Премьер Украины обещает иностранным инвесторам отказаться в текущем году от жесткой монетарной политики Рост ВВП на Украине в 2012 году будет почти в 4 раза меньше запланированного - президент Янукович Премьер Украины ожидает рост ВВП в 2013 году порядка 3% Рост ВВП Украины замедлился - премьер

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az