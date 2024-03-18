Минэкономики Украины оценивает рост ВВП страны в январе-феврале в 3,6%

Реальный рост ВВП Украины в январе-феврале 2024 года составил 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, такую оценку озвучила украинский первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Экономика продолжает демонстрировать восстановительный рост. В январе-феврале мы оцениваем рост ВВП на уровне 3,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - написала она в Facebook.