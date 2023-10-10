Рост ВВП Казахстана в январе-сентябре составил 4,7%

Экономика Казахстана по итогам января-сентября 2023 года выросла на 4,7%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

"По итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,7%, в сфере услуг - 5,1%", - сказал Куантыров на заседании правительства во вторник в Астане, отчитываясь о социально-экономическом развитии за 9 месяцев.

Среди отраслей наибольший рост продемонстрировали сферы строительства, торговли, а также информации и связи.

В январе-августе рост ВВП составил 4,9%, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%.