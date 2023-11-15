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Макроэкономика 15.11.2023 12:03

ВВП Казахстана за январь-октябрь вырос на 4,9%

Рост экономики Казахстана с начала 2023 года составил по итогам января-октября 4,9%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.

"По итогам января-октября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,8%, в сфере услуг - 5,4%", - сказал Куантыров на заседании правительства в Астане в среду.

По его словам, среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт.

"По предварительным итогам, в январе-сентябре 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 2,4% и составил $102 млрд. Экспорт составил более $57 млрд, при этом экспорт обработанных товаров достиг $18 млрд. Импорт товаров составил более $44 млрд. В целом, положительный торговый баланс составил $13 млрд", - сообщил министр.

Темп роста инвестиций в основной капитал, по данным Куантырова, составил 12,6%. Приток инвестиций в транспорте и складировании вырос на 58%, здравоохранении - на 40%, торговле - на 38%, образовании - на 18%, сельском хозяйстве - на 8,7%, промышленности - на 8,3%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 6,1%. Согласно данным министра, добыча нефти выросла на 9,3%, добыча газа - на 9,7%, добыча прочих полезных ископаемых - на 14%. Добыча металлических руд снизилась на 1,1%, объем услуг в горнодобывающей промышленности - на 2,3%, добыча угля - на 5,5%.

В январе-сентябре рост ВВП составил 4,7%, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВВП, ОКТЯБРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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