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СНГ 15.03.2019 19:57

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

БДИПЧ ОБСЕ отослало в Киев список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, в нем 24 кандидатуры, предложенных Россией, сообщили "Интерфаксу" в БДИПЧ.

"БДИПЧ только что направил в Центральную избирательную комиссию Украину список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В списке 24 человека, предложенных РФ", - сказал официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

На прошлой неделе вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.

Россия предложила 14 кандидатур для участия в краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Ранее двое россиян были исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, после чего стало известно, что МИД России передумал направлять наблюдателей РФ на выборы президента Украины по соображениям безопасности.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, БДИПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]