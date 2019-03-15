SIF готов кредитовать проект создания предприятия по производству сухофруктов на западе Азербайджана

Фонд развития предпринимательства (SIF) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Бардинском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
В частности, фонд считает целесообразным кредитование проектов: создания хозяйств по выращиванию племенного скота, подсолнуха, сои; строительства зернохранилища.
Кроме этого, фонд готов профинансировать создание предприятий по производству сухофруктов и переработки фруктов.
«Предприниматели, действующие в Бардинском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях», - отметили в фонде.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
Б.Рустамбеков
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
Количество заключенных браков в Азербайджане в январе в 3,1 раза превысило число разводов
Президент Азербайджана осудил теракт в Новой Зеландии, поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом
В Азербайджане начала работу участковая избирательная комиссия в связи с выборами президента Украины
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
В НАТО одобрили кандидатуру генерала Уолтерса на пост главкома силами альянса в Европе вместо Скапаротти
American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу
Курдские ополченцы снизили темп наступления на последний оплот ИГ в Сирии - СМИ
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»