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Финансы 16.10.2023 11:34

Предприниматели в Азербайджане за 9 мес. из средств SIF получили льготные кредиты почти на 102 млн манатов

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в январе-сентябре 2023 года составил 101,9 млн манатов.

"За 9 месяцев профинансировано 2105 проектов, реализация которых позволит создать 1505 рабочих мест", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

При этом в течение сентября банки-агенты фонда выдали кредитов на 21,1 млн манатов для реализации 355 проектов (в августе 16 млн манатов для реализации 355 проектов).

Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году планируется на уровне 150 млн манатов.

В 2022 году бизнес получил льготных кредитов на 145,9 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, ПРОЕКТЫ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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