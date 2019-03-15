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Социум 15.03.2019 18:10

Количество заключенных браков в Азербайджане в январе в 3,1 раза превысило число разводов

Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2019 года составляет 9 млн 988,437 тыс. человек, что на 0,1% превышает показатель на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности - 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.

В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1003 женщины.

В январе в республике родились 12,369 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек составил 14,8 новорожденных. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 298 двойняшек и 9 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 5,432 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,5.

В январе в Азербайджане зарегистрировано 4,422 тыс. браков (рост на 2,1% по сравнению с январем 2018г - ИФ) и 1,428 тыс. разводов (рост на 16,1%).

За отчетный период соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировал 141 человека, приехавшего в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 43 человек, покинувших страну.

Р. Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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