Количество заключенных браков в Азербайджане в январе в 3,1 раза превысило число разводов

Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2019 года составляет 9 млн 988,437 тыс. человек, что на 0,1% превышает показатель на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.
В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности - 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.
В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1003 женщины.
В январе в республике родились 12,369 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек составил 14,8 новорожденных. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 298 двойняшек и 9 тройняшек.
За тот же период в Азербайджане умерло 5,432 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,5.
В январе в Азербайджане зарегистрировано 4,422 тыс. браков (рост на 2,1% по сравнению с январем 2018г - ИФ) и 1,428 тыс. разводов (рост на 16,1%).
За отчетный период соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировал 141 человека, приехавшего в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 43 человек, покинувших страну.
Р. Бабаев
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник
Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель
Операционные и капитальные расходы ЗАО Canub Qaz Dehlizi по проекту ЮГК в 2019-2020гг составят $700 млн
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
В НАТО одобрили кандидатуру генерала Уолтерса на пост главкома силами альянса в Европе вместо Скапаротти
American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу
Курдские ополченцы снизили темп наступления на последний оплот ИГ в Сирии - СМИ
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»