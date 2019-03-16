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Дальнее зарубежье 16.03.2019 09:00

США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

Как сообщалось, накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.

Перед прибытием в пятницу на авиабазу Фэрфорд бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0058 и позывным CLIP91, вылетевший с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана) совершил подлет к Калининградской области.

После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику, где лег на прямой курс к Калининградской области.

Самолет находился в зоне действия российской ПВО всего несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После чего он ушел на авиабазу в Великобритании.

По мнению наблюдателей, американский бомбардировщик фактически отрабатывал учебную задачу по нанесению удара по целям на российской территории на Балтике после вылета из США.

При этом американский бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером.

Одновременно вблизи границ Калининградской области в пятницу осуществлял многочасовой полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл, который, вероятно, следил за реагированием российской системы ПВО. Вблизи морских границ Калининградской области был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Накануне аналогичный подлет к Калининградской области после трансатлантического перелета с континентальной части США также совершил один из трех американских стратегических бомбардировщиков B-52H, переброшенных на авиабазу Фэрфорд.

Как сообщало Минобороны РФ, 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.

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Тэги: США, ВВС, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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