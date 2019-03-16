Порошенко во втором туре выборов с минимальным отрывом выиграл бы у Тимошенко - опрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко победил бы во втором туре выборов лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner (GQR) и украинской InfoSapiens, обнародованные на сайте издания "Новое время" в субботу.

За П.Порошенко отдали бы свои голоса 48% избирателей, собирающихся голосовать, включая часть еще не определившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить, а за Тимошенко - 46%.

В опросе отмечается, что месяц назад Ю.Тимошенко выиграла бы у П.Порошенко с соотношением 55% против 42%.

Опрос проводился 23 февраля - 4 марта. Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии. Статистическая погрешность выборки составляет +/-3,6% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.