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СНГ 16.03.2019 17:49

Порошенко во втором туре выборов с минимальным отрывом выиграл бы у Тимошенко - опрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко победил бы во втором туре выборов лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner (GQR) и украинской InfoSapiens, обнародованные на сайте издания "Новое время" в субботу.

За П.Порошенко отдали бы свои голоса 48% избирателей, собирающихся голосовать, включая часть еще не определившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить, а за Тимошенко - 46%.

В опросе отмечается, что месяц назад Ю.Тимошенко выиграла бы у П.Порошенко с соотношением 55% против 42%.

Опрос проводился 23 февраля - 4 марта. Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии. Статистическая погрешность выборки составляет +/-3,6% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]