ВВС США перебросили в Европу эскадрилью стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие

Соединенные Штаты начиная с четверга перебросили на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании в общей сложности шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.
В субботу после трансатлантического перелета с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана) в Англию с разницей в несколько часов прибыли два бомбардировщик B-52H Stratofortress.
В предыдущие двое суток на авиабазе Фэрфорд приземлились четыре таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда на авиабазе было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.
В четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области.
Как сообщило Минобороны РФ, в пятницу , в частности, американский бомбардировщик B-52H улетел после обнаружения российскими средствами ПВО над Балтикой. При этом он не приближался к границе РФ ближе 150 км.
"Самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО", - говорилось в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ отметили, что в пятницу B-52H ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.
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