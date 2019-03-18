Глава МИД Бельгии высказался за продолжение санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс напомнил в понедельник о пятилетней годовщине "аннексии Крыма Россией" и выразил надежду на то, что удастся сделать шаги по урегулированию украинского кризиса.

"Я полагаю, надо продолжать действовать, как мы это делаем, посредством политики дипломатии и, в частности, политики санкций, чтобы ситуация развивалась", - заявил глава бельгийского МИД журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Я надеюсь, что в том, что касается Украины в более широком плане, ситуация на востоке этой страны сможет меняться благодаря корректной реализации минских соглашений. Этого еще не происходит", - сказал Д.Рейндерс.