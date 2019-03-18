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Дальнее зарубежье 18.03.2019 14:29

Глава МИД Бельгии высказался за продолжение санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс напомнил в понедельник о пятилетней годовщине "аннексии Крыма Россией" и выразил надежду на то, что удастся сделать шаги по урегулированию украинского кризиса.

"Я полагаю, надо продолжать действовать, как мы это делаем, посредством политики дипломатии и, в частности, политики санкций, чтобы ситуация развивалась", - заявил глава бельгийского МИД журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Я надеюсь, что в том, что касается Украины в более широком плане, ситуация на востоке этой страны сможет меняться благодаря корректной реализации минских соглашений. Этого еще не происходит", - сказал Д.Рейндерс.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]