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Происшествия 18.03.2019 16:37

Азербайджанские таможенники предотвратили транзит свыше 300 кг героина из Ирана в Грузию

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного транзитного провоза 306,71 кг героина из Ирана в Грузию, сообщает Государственный таможенный комитет.

"Граждане Ирана Маджид Азизикешки и Рухулла Имани внутри каменных строительных блоков пытались провезти в грузовых автомобилях марок "Scania" и "Volvo" из Ирана в Грузию наркотические вещества», - говорится в сообщении.

Однако, при прохождении досмотра в Билясуварском таможенно-пропускном пункте противозаконный груз был обнаружен с помощью рентгеновского оборудования.

«Был проведен дополнительный осмотр грузовиков, в результате чего внутри каменных блоков азербайджанские таможенники обнаружили спрятанный контрабандный товар. Всего внутри блоков обнаружены 189 полиэтиленовых пакетов, в которых было упакованы 306,71 кг героина», - сообщает ГТК.

А.Мамедов

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Тэги: ИРАН, ТАМОЖНЯ, ГЕРОИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]