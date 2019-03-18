Азербайджанские таможенники предотвратили транзит свыше 300 кг героина из Ирана в Грузию

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного транзитного провоза 306,71 кг героина из Ирана в Грузию, сообщает Государственный таможенный комитет.

"Граждане Ирана Маджид Азизикешки и Рухулла Имани внутри каменных строительных блоков пытались провезти в грузовых автомобилях марок "Scania" и "Volvo" из Ирана в Грузию наркотические вещества», - говорится в сообщении.

Однако, при прохождении досмотра в Билясуварском таможенно-пропускном пункте противозаконный груз был обнаружен с помощью рентгеновского оборудования.

«Был проведен дополнительный осмотр грузовиков, в результате чего внутри каменных блоков азербайджанские таможенники обнаружили спрятанный контрабандный товар. Всего внутри блоков обнаружены 189 полиэтиленовых пакетов, в которых было упакованы 306,71 кг героина», - сообщает ГТК.

А.Мамедов