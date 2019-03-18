Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2019г увеличился на 54%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2019 года увеличился по сравнению с январем 2018 года на 53,8% - до 3,392 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $1 млн 54,6 тыс. (рост на 32,2%).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 38,367 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 21%) на сумму $5 млн 917,4 тыс. (рост в 1,8 раза).
Кроме этого, за отчетный период на 1,9% - до 13,411 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $1 млн 957,1тыс. (рост на 1,7%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»