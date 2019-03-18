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Бизнес и законодательство 18.03.2019 17:31

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2019г увеличился на 54%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2019 года увеличился по сравнению с январем 2018 года на 53,8% - до 3,392 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $1 млн 54,6 тыс. (рост на 32,2%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 38,367 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 21%) на сумму $5 млн 917,4 тыс. (рост в 1,8 раза).

Кроме этого, за отчетный период на 1,9% - до 13,411 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $1 млн 957,1тыс. (рост на 1,7%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]